Священник объяснил, чем верующему грозит потеря нательного крестика

Если верующий потерял свой нательный крестик, то это не означает, что он совершил какой-то страшный грех. Так можно считать лишь в случае, если он его специально выбросил, объяснил священник, иеромонах Сергей Сеньчуков. При случайной потере не нужно сильно переживать – достаточно купить новый крестик и осветить его в церкви, рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Потеря крестика – это нежелательное событие, но не грешное, подчеркнул священнослужитель.

«В крайнем случае, можно покаяться в том, что был не очень аккуратен. Никаких ужасов это не несет», — объяснил он.

Приобрести новый крестик можно где угодно, главное – осветить его в церкви, добавил Сеньчуков. Он также подчеркнул, что к нему нельзя относиться как к украшению.

Способ ношения крестика – под одеждой или нет – зависит от традиций народа, пояснил священник. В качестве примера он привел православных арабов, которые носят нательный крестик на виду. Однако у россиян чаще принято его скрывать, отметил Сеньчуков.

«Просто не следует использовать крест для того, чтобы выпячивать свое богатство или чего-то еще», – заключил он.

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