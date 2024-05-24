Лэшмейкер оценила, стоит ли наращивать ресницы перед отпуском на море

Перед отпуском на море можно наращивать ресницы, однако важно соблюдать важные правила, чтобы они прослужили весь положенный срок. Об этом «Москве 24» рассказала лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.

«Во-первых, процедуру наращивания желательно сделать хотя бы за сутки, а лучше за два-четыре дня до поездки». <...> У большинства клеев для наращивания финальная полимеризация идет 24 часа. И в это время надо постараться не нагревать ресницы, избегать попадания на них солнечных лучей, воды, не подвергать перепадам давления и температур», — отметила эксперт.

По ее словам, особенно важно делать эту процедуру за несколько дней до отпуска тем, кто приходит на нее впервые, чтобы успеть привыкнуть к ресницам. После наращивания важно не спать «лицом в подушку», а также использовать очки для плавания в бассейне или море, подчеркнула Кравченко. Если на ресницы попала соленая вода, их нужно промыть перед сном проточной водой, заключила эксперт.

Врач-офтальмолог Елена Абоимова до этого говорила, что наращивание ресниц может быть опасно при любых заболеваниях глаз и склонности к аллергическим реакциям.

Ранее сообщалось, что мастер по ресницам избила клиентку из-за плохого отзыва.