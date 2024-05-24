Психолог объяснила, как правильно настроить ребенка перед выпуском из школы

Родителям важно позволить школьникам устроить праздник в день последнего звонка, потому что это даст им передышку перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Во-первых, это поможет расслабиться, отвлечься и зарядиться хорошим настроением. А во-вторых, умение искренне радоваться сегодняшнему дню вместо волнения перед предстоящим испытанием – хорошая черта характера. И именно родителям по плечу настроить подростка на позитив и успех, приободрить и добавить уверенности в себе и своих силах», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в этот день стоит напомнить подросткам о том, что рядом с ними всегда будут люди, которые поддержат их и помогут определиться с будущей профессией. Она также рекомендует подарить выпускникам небольшой подарок на память, чтобы их порадовать. Небольшая фигурка или значок могут стать для них талисманом, который поможет хорошо сдать экзамены, заключила Игонина.

Психолог и методист онлайн-школы Skysmart Софья Ефименко до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям важно настроить детей перед сдачей ЕГЭ и объяснить им, что их любовь никак не зависит от результатов экзамена.

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