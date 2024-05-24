Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как правильно настроить ребенка перед выпуском из школы

Психолог Игонина: школьникам нужно устроить праздник в день последнего звонка

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Родителям важно позволить школьникам устроить праздник в день последнего звонка, потому что это даст им передышку перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Во-первых, это поможет расслабиться, отвлечься и зарядиться хорошим настроением. А во-вторых, умение искренне радоваться сегодняшнему дню вместо волнения перед предстоящим испытанием – хорошая черта характера. И именно родителям по плечу настроить подростка на позитив и успех, приободрить и добавить уверенности в себе и своих силах», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в этот день стоит напомнить подросткам о том, что рядом с ними всегда будут люди, которые поддержат их и помогут определиться с будущей профессией. Она также рекомендует подарить выпускникам небольшой подарок на память, чтобы их порадовать. Небольшая фигурка или значок могут стать для них талисманом, который поможет хорошо сдать экзамены, заключила Игонина.

Психолог и методист онлайн-школы Skysmart Софья Ефименко до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям важно настроить детей перед сдачей ЕГЭ и объяснить им, что их любовь никак не зависит от результатов экзамена.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами