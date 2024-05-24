Суд вынес приговор экс-зампрокурору Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину и назначил ему четыре года лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Турбина Юрия Голубицкого.

«Четыре года лишения свободы. Строгий режим», — сказал правозащитник.

В январе суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима. Фалилеев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан в феврале 2022 года.

По данным следствия, бывший чиновник получал деньги от представителей преступного сообщества «Первомайские» и собственников крупного торгового центра «Восток» за покровительство и уход от проверок. Также под статью попал и бывший заместитель экс-прокурора Андрей Турбин.

Ранее бывшему прокурору Новосибирской области ужесточили приговор.