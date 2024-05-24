В пятницу в Москве потеплеет до +24 градусов

Небольшая облачность, без осадков и температура до 24 градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, пишет ТАСС.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс +22 ... +24 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Осадков не ожидается.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 24 градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

До этого синоптик Александр Шувалов сообщал, что в эти выходные жителей Москвы ждет солнечная погода с температурой до +28 градусов. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, ветер будет слабым.

Незадолго до этого заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что погода летом 2024 года будет находиться в пределах климатической нормы, однако она может быть переменчивой.

Ранее сообщалось, что лето 2023 года стало самым жарким за последние 2000 лет.