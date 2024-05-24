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Стало известно, как снизились цены на яйца в России

Стоимость куриного яйца в России снизилась на 12,4% с января

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Shutterstock

По данным поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», стоимость куриного яйца в России снизилась на 12,4% за период с января по май 2024 года. При этом количество госзакупок куриного яйца в первые пять месяцев 2024 года выросло на 47,06% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

О снижении стоимости свидетельствует сравнение средней стоимости одного куриного яйца в госзакупках, которые состоялись в январе и апреле текущего года. Для ее вычисления аналитики сделали выборку состоявшихся госзакупок в январе и апреле, в документации которых была указана стоимость за 1 яйцо, и рассчитали среднюю месячную стоимость. Так, в январе средняя цена куриного яйца в госзакупках составляла 12,8 рублей за штуку, а в апреле 11,9 рублей.

«При этом мы видим, что количество госзакупок по куриному яйцу за первые 5 месяцев 2024 года значительно возросло по сравнению с тем же периодом 2023 года. Так, с января по 20 мая 2023 года было 2858 госзакупок на общую сумму 1,7 млрд рублей, а за тот же период 2024 года было уже 3393 госзакупки на общую сумму 2,5 млрд рублей. Для решения проблемы с резким скачком цен на этот продукт вводился целый комплекс мер, среди которых были озвучены: ограничение наценки, отмена ввозных пошлин, увеличение производства, меры по поддержке птицефабрик и другие. Вероятно, эти меры стали приносить первые результаты», — сообщил Максим Кузнецов, генеральный директор «Тендерплан».

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