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Переизбран председатель Общественного совета при Россотрудничестве

Игорь Чайка переназначен председателем Общественного совета при Россотрудничестве

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Максим Блинов/РИА Новости

Стал известен новый председатель Общественного совета при Россотрудничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

На должность председателя органа общественного контроля был переизбран Игорь Чайка, который возглавляет его с 2021 года.

Отмечается, что заместителем председателя избран генеральный директор компании «Ладога менеджмент», куратор по вопросам устойчивого развития ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.

В свою очередь, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий также продолжит выполнять полномочия почетного президента.

Напомним, заседание Общественного совета при Россотрудничестве проходит на площадке Общественной палаты РФ.

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