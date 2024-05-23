Переизбран председатель Общественного совета при Россотрудничестве

Стал известен новый председатель Общественного совета при Россотрудничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

На должность председателя органа общественного контроля был переизбран Игорь Чайка, который возглавляет его с 2021 года.

Отмечается, что заместителем председателя избран генеральный директор компании «Ладога менеджмент», куратор по вопросам устойчивого развития ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов.

В свою очередь, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий также продолжит выполнять полномочия почетного президента.

Напомним, заседание Общественного совета при Россотрудничестве проходит на площадке Общественной палаты РФ.