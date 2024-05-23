В Подмосковье прохожие заметили около магазина голую шестилетнюю девочку

В Подмосковье около магазина обнаружили ребенка без одежды. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Химках, в деревне Юрлово. Маленькая девочка шести лет на вид оказалась около местного магазина. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно.

Проходившие мимо люди предположили, что ребенка могли изнасиловать, поэтому позвонили в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место. На данный момент они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить причину произошедшего.

Девочку доставили в Красногорскую больницу. О том, получила ли она какие-либо травмы, неизвестно.

До этого в Подмосковье на лавке нашли младенца, которого приехавшие на место полицейские забрали в отделение. Позже в участок обратилась якобы мать ребенка, которая по внешним признакам была пьяна. Во время беседы с сотрудниками МВД она оскорбляла окружающих. На россиянку составили административный протокол.

Младенца направили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Уфе россиянин бросил в подъезде двухлетнего ребенка и отказался его забирать.