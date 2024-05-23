Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прохожие заметили около магазина голую шестилетнюю девочку

В Подмосковье около магазина нашли шестилетнюю девочку без одежды

close
100%
Shutterstock

В Подмосковье около магазина обнаружили ребенка без одежды. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Химках, в деревне Юрлово. Маленькая девочка шести лет на вид оказалась около местного магазина. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно.

Проходившие мимо люди предположили, что ребенка могли изнасиловать, поэтому позвонили в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место. На данный момент они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить причину произошедшего.

Девочку доставили в Красногорскую больницу. О том, получила ли она какие-либо травмы, неизвестно.

До этого в Подмосковье на лавке нашли младенца, которого приехавшие на место полицейские забрали в отделение. Позже в участок обратилась якобы мать ребенка, которая по внешним признакам была пьяна. Во время беседы с сотрудниками МВД она оскорбляла окружающих. На россиянку составили административный протокол.

Младенца направили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Уфе россиянин бросил в подъезде двухлетнего ребенка и отказался его забирать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами