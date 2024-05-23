Молодежные творческие сообщества представили первые проекты в академии «Меганом»

В Крыму в академии творческих индустрий «Меганом» с 13 по 19 мая прошли образовательные программы для молодежных творческих сообществ, сообщает пресс-служба платформы «Таврида.АРТ». Там молодежные сообщества в сфере кино, сценарного и изобразительного искусства презентовали планы работы и первые проекты.

«Перед участниками стояла задача сформулировать миссию, цели и задачи, проработать структуру и планы работы сообществ на 2024 и 2025 годы. В общей сложности в программах приняло участие более 140 молодых деятелей кино, сценаристов, а также представителей сферы визуального искусства со всей страны», — говорится в сообщении.

В «Меганом» проводятся программы с участием представители сообществ со всей страны. Так, участники программы «Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства» подготовили план деятельности сообщества и сформировали концепцию художественной экспозиции, лучшие идеи из которой будут реализованы на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».

В свою очередь, участники программы «Молодежного творческого сообщества профессионалов в сфере кино «МОСТ» определили своей миссией их объединение и поддержку для совместной созидательной деятельности.

Молодые сценаристы, ранее объединившиеся в профессиональное сообщество единомышленников со всей России, сформировали состав и обозначили своей миссией развитие искусства в России через объединение.

«Цель молодежного творческого сообщества, которую я ставлю перед собой, — помочь молодым сценаристам, драматургам интегрироваться в профессиональную сферу и стать востребованными на рынке такого творческого труда», — отметил лидер сообщества, режиссер и продюсер Данил Мотин.

Напомним, генеральным информационным партнером Арт-кластера «Таврида» стал медиахолдинг Rambler&Co.