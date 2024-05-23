Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям школьников расскажут о том, как уберечься от ДТП

Родителям школьников Подмосковья расскажут, как обезопасить детей летом

close
100%
Shutterstock

Для родителей в Московской области проведут тематические собрания о том, как обезопасить детей в летний период от разных опасностей, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для родителей выступят первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Они дадут советы о том, как уберечь детей от ДТП, а также о том, как сделать лето безопаснее для детей.

Собрания можно будет посмотреть в онлайн-формате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами