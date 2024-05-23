Родителям школьников расскажут о том, как уберечься от ДТП

Для родителей в Московской области проведут тематические собрания о том, как обезопасить детей в летний период от разных опасностей, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для родителей выступят первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Они дадут советы о том, как уберечь детей от ДТП, а также о том, как сделать лето безопаснее для детей.

Собрания можно будет посмотреть в онлайн-формате.