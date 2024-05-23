На «Российской креативной неделе» предложили создать моду на культурное наследие страны

Культурные коды народа находят отражение, прежде всего, в вербальных видах искусства. Об этом во время дискуссии «Гармония Родины: механизмы приобщения молодежи к музыкальному наследию России» форума «Российская креативная неделя – Музыка», организованной Общественной палатой Ульяновской области, сказала ее председатель Ирина Колоткова.

По ее мнению, музыка является наиболее важной из них.

«Колыбельная мамы, музыкальные занятия в детском саду и школе, музыкальное сопровождение жизни молодого человека и дома, и в среде сверстников – это то, что приобщает и воспитывает человека и гражданина, и то, что сохраняет и передает ДНК родной культуры», — подчеркнула Колоткова.

По ее словам, Общественная палата Ульяновской области предложила обсудить точки соприкосновения музыкального творчества и гражданской идентичности. Кроме того, предлагалось рассмотреть музыку как способ выражения креативного начала молодого поколения, выражения любви к своей стране, а также как средство сохранения культурного наследия и поиска личной идентичности среди различных творческих и музыкальных направлений.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что на сегодняшний день одной из приоритетных задач стало создание моды на национальное культурное наследие, сформированное народами России.

«Но создать это можно только на современном технологическом уровне. Это должно создаваться качественно на тактильном и визуальном уровнях и вызывать желание вовлекаться самому. У нас есть очень мощные музыкальные коды», — отметил он.

Отмечается, что участники сессии обменялись практиками поддержки музыкальных индустрий и обсудили действенные практики и проекты регионов над развитием системы формирования музыкального вкуса молодых россиян.