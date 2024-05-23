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В Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо

Pravda: стрелявший в Фицо спланировал преступление за два дня до покушения

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Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, спланировал преступление за два дня до покушения. Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на материалы суда.

В публикации подчеркивается, что Цинтула подготовил для покушения два магазина для пистолета CZ-75 производства Чехии.

В рамках допроса нападавший рассказал, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать пост премьер-министра Словакии, отмечает издание

До этого стало известно, что представлять интересы 71-летнего Юрая Цинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет другой адвокат, назначенный ему защитник отказался от дела по личным обстоятельствам.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Словакия сотрудничает с другими странами по вопросу покушения на Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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