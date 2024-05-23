В Челябинске школьница спасла из горящей квартиры брата и сестру

Старшеклассница из Челябинска спасла из задымленной квартиры младших брата и сестру. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек Челябинска, 16-летняя школьница находилась в квартире вместе с пятилетним братом и 15-летней сестрой. В ванной комнате загорелась стиральная машина, старшеклассница не растерялась, она сумела потушить возгорание и позвонила в экстренные службы.

Девочка вывела из задымленной квартиры брата и сестру, но отравилась продуктами горения, пострадавшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

До этого сообщалось, что в Башкирии из-за душевой кабины едва не сгорела квартира, из задымленного помещения спасены взрослый и ребенок. Пожар в многоэтажке по улице Фестивальная начался в квартире на первом этаже, вспыхнула душевая кабина, в момент возгорания в помещении находились ребенок и взрослый. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов из задымленного помещения и оперативно потушили пожар.

Ранее в Пермском крае соседи спасли из горящего дома семью с младенцем.