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Замглавы подмосковного УФСИН отправили в СИЗО

Суд арестовал замглавы подмосковного УФСИН Талаева до 20 июля по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО почти на два месяца заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Талаева. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Суд... избрал заместителю начальника УФСИН России по Московской области меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Согласно первоначальной информации, Талаева задержали по подозрению в получении взятки. Позднее выяснилось, что он проходит обвиняемым по п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, то есть его подозревают в посредничестве при получении особо крупной взятки.

Следствие полагает, что, договорившись с другими фигурантами дела, Талаев получил деньги от некого лица, действовавшего в интересах компании «РЗН ФУД».

До этого сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержали заместителя начальника Генштаба РФ Вадима Шамарина. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ России провели обыски у местных высокопоставленных силовиков.

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