Психологи рассказали, в каких случаях стресс может помочь хорошо сдать экзамен

Чрезмерный стресс перед экзаменом влияет на память, внимание, работоспособность и приводит к банальным, глупым ошибкам и опечаткам, предупредила психолог Анна Белявская. При этом бывает и полезный стресс, который, напротив, может мобилизовать и помочь вспомнить заученное, рассказала она в беседе с 360.ru.

Стресс – это нормальная реакция человека, с ним не всегда нужно бороться. Он делится на два вида: полезный стресс (эустресс) и вредный (дистресс). В первом случае речь идет о кратковременных факторах, которые улучшают когнитивные функции, укрепляют память. А вот если стресс длится долгое время, перерастая в тревогу или панику, то память страдает, объяснила психолог.

В период подготовки к экзамену Белявская посоветовала школьникам и студентам относиться к себе как к профессиональным спортсменам.

«Накануне экзамена вам необходимо правильно питаться, быть в хорошем расположении духа, управлять своими нервами и давать телу отдохнуть», — объяснила специалист.

Самым негативным фактором, который почти наверняка отразится на результатах экзаменов, психолог назвала панику. Справиться с ней она посоветовала с помощью дыхательных техник. Если это состояние связано с незнанием ответа, то нужно перейти к другому вопросу, а к сложному вернуться позже, добавила Белявская.

Специалисты также советуют отказаться от успокоительных таблеток перед экзаменом, так как они плохо отражаются на концентрации и интеллектуальных способностях.

Ранее психологи объяснили, как справиться со стрессом и тревогой перед экзаменами.