В Крыму террорист подорвался на своей бомбе при попытке устроить теракт на железной дороге

В Кировском районе Крыма диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, которое пытался заложить на железнодорожных путях для совершения теракта. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Нес взрывчатку, хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложив взрывное устройство. Сдетонировало», — сообщил он, не уточнив, когда именно произошел данный инцидент.

По словам Аксенова, правоохранители вычислили и задержали всех злоумышленников, которые планировали или совершили теракты и диверсии на территории полуострова. Он поблагодарил сотрудников силовых ведомств за работу по обеспечению безопасности жителей Крыма.

До этого Аксенов заявил, что на него за последний год покушались четыре раза, все эти попытки были предотвращены, а причастные к ним злоумышленники задержаны. Чиновник подчеркнул, что жителей Крыма угрозами не остановить.

В 2023 году Федеральная служба безопасности РФ предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, в том числе подрыв шести железнодорожных участков и трех электроподстанций. За подготовку диверсионно-террористических актов было осуждено десять человек, 18 задержаны, возбуждено более 30 уголовных дел.

Ранее Аксенов заявил, что до Путина всегда можно дозвониться.