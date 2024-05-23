Врач назвал неочевидный симптом гипертонии

Признаками артериальной гипертензии могут быть головная боль, нарушение зрения, головокружение и эмоциональная нестабильность. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. По его словам, люди, часто сталкивающиеся со стрессом и резкими изменениями погоды, употребляющие алкоголь, курящие, находятся в зоне повышенного риска.

«Для правильного измерения артериального давления рекомендуется обеспечить спокойную обстановку и принять правильную позу. Рекомендуется измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. В случае возникновения признаков гипертонического криза следует принять лекарственный препарат, понижающий давление, и вызвать скорую помощь», — посоветовал врач.

Он добавил, что профилактика гипертонии включает в себя соблюдение здорового образа жизни, умеренную физическую активность, ограничение соленой пищи, отказ от вредных привычек и устранение стрессовых факторов.

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова до этого рассказала «Газете.Ru» о самых частых ошибках пациентов при измерении давления. По ее словам, это неправильный подбор размера манжеты, использование неподходящего тонометра и неверное положение при измерении.

Ранее врач рассказала, как можно рассчитать индивидуальные риски развития гипертонии.