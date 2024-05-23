В Париже прошла казачья конференция «Казаки и Европа: конец XVIII – начало XX веков»

Русский дом науки и культуры в Париже

В Русском доме науки и культуры в Париже с 16 по 20 мая прошла VI международная научно-практическая конференция «Казаки и Европа: конец XVIII – начало XX веков», сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

В мероприятии приняли участие казачьи объединения из России, Испании, Германии, Франции, Финляндии и Швеции.

Председатель комиссии по содействию развитию международной деятельности российского казачества, совета при президенте РФ по делам казачества, директор департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик в своем выступлении отметил важность сбережения историко-культурного и духовного наследия России, а также противодействия фальсификации истории.

По его словам, проведение мемориальных мероприятий помогает сформировать патриотический фундамент российской диаспоры.

Также в рамках конференции участники посетили музей Лейб-Гвардии казачьего Его Величества полка и других исторических казачьих мест Парижа.