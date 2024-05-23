Раскрыт возраст, при котором риск гипертонии возрастает

Риск развития артериальной гипертонии, как правило, возрастает после 40 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Также наличие случаев гипертонии среди близких родственников увеличивает риск развития артериальной гипертонии. Повышает риски употребление большого количества соли, сахара, жирной пищи, недостаток физической активности, избыточный вес или ожирение», — отметил Соколов.

Он подчеркнул, что гипертония является серьезным заболеванием, которое необходимо контролировать и лечить. Ранняя диагностика, соблюдение здорового образа жизни и лечение по рекомендации врача помогут снизить риск осложнений, добавил врач.

До этого Соколов отмечал, что для профилактики гипертонии важно соблюдать сбалансированное питание. В рационе обязательно должны присутствовать овощи, фрукты, морепродукты и орехи. Кроме того, по его словам, стоит прекратить употребление солесодержащих продуктов, в частности, консервов, копченостей и колбасы.

Также специалист посоветовал проходить в день не менее 10 тыс. шагов и отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

Ранее врач описала случай, при котором лечение гипертонии может не помочь.