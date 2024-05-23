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Врач перечислил продукты для профилактики гипертонии

Врач Соколов: для профилактики гипертонии важно употреблять овощи и морепродукты

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Depositphotos

Для профилактики гипертонии важно соблюдать сбалансированное питание. В рационе обязательно должны присутствовать овощи, фрукты, морепродукты и орехи. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Употребляйте овощи и фрукты более 400 г в день, морепродукты, орехи, молочные продукты низкой жирности менее 4%, сыры менее 45% жирности. Уменьшите употребление красного мяса — не чаще 2 раз в неделю. Ограничьте употребления поваренной соли до 5 г в сутки», — посоветовал врач.

Кроме того, по его словам, стоит прекратить употребление солесодержащих продуктов, в частности, консервов, копченостей и колбасы.

Также специалист рекомендует проходить в день не менее 10 тыс. шагов и отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова до этого рассказала «Газете.Ru» о том, что существует устойчивая или резистентная к лечению форма гипертонии. Такой диагноз ставят, когда врачи не могут добиться нормализации артериального давления при применении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в адекватных дозах, уточнила она.

Ранее врач рассказала, как гипертоникам контролировать давление без лекарств.

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