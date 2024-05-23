Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы заболевания, к которым приводит чтение плохих новостей

Психолог Дугенцова: плохие новости приводят к депрессии и снижают иммунитет

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Регулярное чтение плохих новостей и постоянная тревога на этом фоне могут привести к развитию настоящих заболеваний, рассказала психолог Дарья Дугенцова. В первую очередь речь идет о проблемах с психикой, нервном перенапряжении, но могут появиться и другие симптомы – к примеру, может резко снизиться иммунитет, предупредила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно часто тревожные люди страдают при чтении новостей и о различных заболеваниях, изучая при этом их симптомы, отметила Дугенцова.

«Тревожный человек может «найти» у себя практически любое заболевание – не только поверить в его наличие, но и обнаружить симптомы, а затем и испытывать реальные последствия», — объяснила она, подчеркнув, что главная причина такой ситуации – самовнушение.

Важно, чтобы человек не окружал себя только негативными новостями об эпидемиях, войнах, катастрофах, подчеркнула специалист. В этом случае психика и нервна система всегда страдают, а это не может не сказываться на физическом здоровье, подчеркнула она.

«Это приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и даже болезням», — заключила психолог.

Напомним, специалисты рекомендуют ограничивать время, проведенное в социальных сетях и на новостных сайтах, чтобы не погружаться в тревожные мысли из-за плохих новостей. Рекомендуется читать их максимум по 15–20 минут один-два раза в день.

Ранее ученые назвали тревожные новости причиной внезапных приступов паранойи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами