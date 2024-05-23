Названы заболевания, к которым приводит чтение плохих новостей

Регулярное чтение плохих новостей и постоянная тревога на этом фоне могут привести к развитию настоящих заболеваний, рассказала психолог Дарья Дугенцова. В первую очередь речь идет о проблемах с психикой, нервном перенапряжении, но могут появиться и другие симптомы – к примеру, может резко снизиться иммунитет, предупредила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно часто тревожные люди страдают при чтении новостей и о различных заболеваниях, изучая при этом их симптомы, отметила Дугенцова.

«Тревожный человек может «найти» у себя практически любое заболевание – не только поверить в его наличие, но и обнаружить симптомы, а затем и испытывать реальные последствия», — объяснила она, подчеркнув, что главная причина такой ситуации – самовнушение.

Важно, чтобы человек не окружал себя только негативными новостями об эпидемиях, войнах, катастрофах, подчеркнула специалист. В этом случае психика и нервна система всегда страдают, а это не может не сказываться на физическом здоровье, подчеркнула она.

«Это приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и даже болезням», — заключила психолог.

Напомним, специалисты рекомендуют ограничивать время, проведенное в социальных сетях и на новостных сайтах, чтобы не погружаться в тревожные мысли из-за плохих новостей. Рекомендуется читать их максимум по 15–20 минут один-два раза в день.

Ранее ученые назвали тревожные новости причиной внезапных приступов паранойи.