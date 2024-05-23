Российские студенты рассказали, где будут подрабатывать предстоящим летом

Предстоящим летом большинство российских студентов планируют подрабатывать – об этом сообщили 52% участников соответствующего исследования. Среди самых частых причин таких планов учащиеся называют желание накопить таким образом денег, цитирует RT результаты опроса.

Среди других причин работы летом студенты назвали отсутствие занятости, долги, оплату обучения и хобби.

В десятку самых популярных для летней подработки профессий у учащихся попали курьеры (19%), официанты (13%), кассиры (7%) и продавцы (6%). Также многие планируют работать комплектовщиками товаров, репетиторами, бухгалтерами, промоутерами, нянями и сотрудниками кол-центров.

Что касается уровня зарплат, то треть опрошенных сообщила о планах заработать от 20 до 40 тыс. за лето. Более крупные суммы – от 40 до 60 тыс. рублей – собираются получить 20% респондентов, а на сумму более 100 тыс. рублей рассчитывают 14% студентов.

Всего в опросе исследовательского центра «Зарплаты.ру» приняли участие 2020 студентов от 17 до 19 лет из разных регионов страны.

До этого специалисты сообщили, что летом школьники могут найти подработку в интернете. Отмечается, что их готовы принимать на работу модераторами, дизайнерами, видеомонтажерами в небольшие Telegram-каналы, а также копирайтерами и авторами постов в соцсетях.

Ранее стало известно, в каких регионах у россиян самые низкие запросы по зарплатам.