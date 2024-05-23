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Стали известны подробности проверки на складе Wildberries в Электростали

Shot: со склада Wildberries в Электростали после проверки забрали 18 человек

Стражи порядка, проводившие проверку на складе онлайн-магазина Wildberries в подмосковном городе Электростали, забрали с объекта 18 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Shot Проверка».

В публикации отмечается, что в проверке приняли участие сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Они приехали на объект, чтобы выявить мигрантов с просроченными документами.

«Со склада WB забрали 18 человек», — говорится в материале.

Днем 23 мая Telegram-канал Baza сообщил о начале полицейской проверки на складе маркетплейса, расположенном в городе Электростали. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов потребовали у работников Wildberries показать паспорта, военные билеты и регистрацию.

В конце марта на данном объекте прошла аналогичная проверка. У сотрудников онлайн-магазина с гражданством РФ стражи порядка смотрели военные билеты, а у иностранцев — вид на жительство (ВНЖ) и разрешения на работу. По итогам проверки под стражей оказались не менее 40 человек.

Ранее в Московской области полицейские организовали проверку на складе маркетплейса «Озон».

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