На Урале задержали начальника филиала паспортно-визового сервиса МВД

Сотрудники ФСБ России задержали начальника паспортно-визового сервиса МВД в Свердловской области Александра Луканина. Об этом сообщает «66.ru» со ссылкой на суд Ленинского района.

По данным портала, Луканина подозревают в превышении полномочий. Он пробудет в СИЗО до 20 июня.

21 мая в Екатеринбурге силовики задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и начальника областного управления федеральной налоговой службы (УФНС) Сергея Логинова в рамках уголовного дела.

Источник «66.ru» рассказывал, что интерес силовиков к Дьякову может быть связан с прошедшими в марте обысками в Clever Park и последующим задержанием бывшей супруги сына экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Расследование может быть связано с обналичиванием денежных средств по контрактам Министерства обороны. По неподтвержденной информации издания, в материалах фигурирует 50 млн рублей.

Ранее в Самарской области по подозрению в мошенничестве была задержана советник губернатора Ольга Михеева.