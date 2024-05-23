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На Украине зафиксировали резкое ухудшение ситуации с электроснабжением

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил об ухудшении ситуации с электроэнергией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация с электроснабжением на Украине за последнее время сильно ухудшилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

По словам специалиста, в ближайшее время жителям страны придется экономить электричество. Как рассказали в министерстве энергетики Украины, всего государство потеряло восемь гигаватт генерации. Это больше, чем когда-то давала крупнейшая в регионе атомная электростанция (АЭС) в Запорожской области.

В материале отмечается, что руководству Хмельницкой АЭС и Ровенской АЭС пришлось принять решение о снижении мощностей энергоблоков. При этом была приостановлена работа четырех теплоэлектростанций (ТЭС) — Ладыжинской, Змиевской, Бурштынской и Трипольской. На данных объектах зафиксировали серьезные разрушения, из-за чего им требуется длительный ремонт.

«Дефицит [электроэнергии на Украине] пытаются покрыть импортом из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии», — говорится в публикации.

Однако этих мер оказалось недостаточно. Комментируя ситуацию, генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко назвал текущую нехватку мощностей в стране «хронической».

Журналисты подчеркнули, что особенно серьезная ситуация наблюдается в Харьковской и Днепропетровской областях. По мнению директора местного Центра исследования энергетики Александра Харченко, в ближайшие два года дефицит электричества станет для жителей Украины обычным явлением.

Ранее на Украине сообщили о резком росте цен на электроэнергию за последний год.

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