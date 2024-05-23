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Психолог объяснил, как развивается игровая зависимость

Психолог Хорс: если человек делает ставки – надо сразу бить тревогу

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Depositphotos

Никотиновая зависимость начинается с первой сигареты, а зависимость от азартных игр – с первой ставки, предупредил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Если близкий человек делает ставки, то это повод обратиться к специалисту за помощью, тревогу нужно бить сразу, посоветовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Попадающий в зависимость человек проходит несколько стадий: втягивание, периодическое употребление, регулярное употребление, запойное употребление и последняя – личная деградация. По словам психолога, проблемой является тот факт, что помогать человеку начинают лишь на последней стадии, когда изменить его поведение уже слишком сложно – для этого нужны колоссальные усилия. Чтобы у зависимого человека появился шанс на нормальную жизнь, помогать ему нужно начинать как можно раньше, подчеркнул Хорс.

«Как только вы заметили, что ваш близкий человек делает ставки – причем, неважно, где и на что — надо бить тревогу. Реакция должна быть такая же, как если бы вы увидели в его руках шприц», — объяснил он.

Игроман является реально больным человеком, которые не осознает ценности денег, подчеркнул врач. С такой проблемой, по его словам, чаще сталкиваются люди, не умеющие проигрывать, а также инфантильные люди, которые надеются на безбедную жизнь.

Напомним, психологи подчеркивают, что игромания – такая же зависимость, как наркомания или алкоголизм. Больные зачастую имеют высокий риск общественной опасности и нанесения себе вреда, поэтому их состояние требует стационарного лечения.

Ранее психологи назвали 5 признаков формирования игровой зависимости у ребенка.

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