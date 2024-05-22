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Россиянин пытался попасть домой через балкон и сорвался с девятого этажа

В Подмосковье мужчина упал с девятого этажа, пытаясь зайти домой через балкон

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Shutterstock/Dennis Gross

Глухой житель Подмосковья не смог попасть домой из-за не услышавшей его сожительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Ивантеевке, на улице Щорса. Мужчина вернулся с прогулки и понял, что дверь квартиры была закрыта изнутри. Выяснилось, что в помещении находилась возлюбленная россиянина. Как и ее партнер, женщина была глухой, поэтому не услышала стук в дверь и звонки.

Мужчина решил попасть в жилье самостоятельно, через балкон. Он залез на балкон девятого этажа, сорвался и упал. Приехавшие на место медики спасти россиянина не смогли.

До этого в Калининграде в больницу попала девочка, которая выпала из окна вместе с матерью. По словам источника, россиянка позвонила в полицию и не смогла пояснить, почему связалась с правоохранителями. Несмотря на это, сотрудники МВД отправились на адрес.

Женщина отказалась им открывать, и, пока полицейские ждали спасателей, мать выпала из окна с ребенком. Позже на руках пострадавшей обнаружили много следов от инъекций. Россиянку спасти не удалось. На данный момент причины произошедшего неизвестны.

Ранее житель Астрахани, больной шизофренией, спикировал с пятого этажа больницы.

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