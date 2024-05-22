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Названы неочевидные признаки сахарного диабета

В Химкинской больнице рассказали, что постоянная жажда может указывать на диабет

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Shutterstock

Постоянная жажда может быть первым признаком сахарного диабета. Об этом «Радио 1» рассказали врачи Химкинской областной больницы. По словам специалистов, постоянно повышенное содержание глюкозы в крови может привести к инфарктам, инсультам, слепоте, почечной недостаточности, а также трофическим язвам нижних конечностей.

«Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащенное мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу», — предупреждают медики.

Для профилактики диабета врачи рекомендуют нормализовать вес, снизить калорийность пищи на 15-30% и заниматься физической активностью — 150 минут в неделю аэробными нагрузками и 1-3 раза в неделю силовыми.

В 2024 году ученые из Университета Сиднея (Австралия) установили, что у мужчин с сахарным диабетом первого и второго типа чаще развиваются опасные осложнения, такие как болезни сердца, почек и диабетическая ретинопатия. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health (JЕСН).

Ученые предполагают, что после постановки диагноза мужчины с меньшей вероятностью меняют свои пищевые и двигательные привычки на более здоровые. Также, вероятнее всего, женщины-диабетики более ответственно относятся к приему профилактических препаратов и прохождению медицинских осмотров для снижения риска развития осложнений.

Ранее исследователи выяснили, что лекарство от диабета способно снизить риск рака крови.

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