Пожар в электричке в Подмосковье локализовали

Пожар в электричке на станции «Поварово» в Подмосковье локализован на площади 140 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России.

Днем 22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиры были эвакуированы. Предварительно, возгорание произошло между 8-м и 9-м вагонами.

Вечером 20 мая кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади. Позже сообщалось, что площадь пожара на швейной фабрике составляет 6 тыс. кв. метров, при этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

До этого стало известно, что ресторан восточной кухни «Чайхана» в Санкт-Петербурге был уничтожен в результате пожара, повреждения получили квартиры, расположенные в том же многоквартирном доме, что и ресторан.

Ранее в Подмосковье объяснили, как будут отслеживать поджигателей лесов по телефону.