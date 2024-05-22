В сети появились посты в поддержку предложения о запрете ношения никаба в России

Запрет никабов — простой и понятный способ борьбы с исламским радикализмом, заявил в своем Тelegram-канале главный редактор медиахолдинга Readovka Алексей Костылев.

Он отметил, что государство должно учитывать все риски и предвидеть возможные опасности.

Исламский радикализм, по мнению автора поста, — очевидный риск.

«Мы страна многонациональная, большая, мусульман у нас много, и паства, которую могут собрать проповедники-экстремисты потенциально огромна. Взрыв будет похлеще Донбасса», — написал Костылев.

Он считает, что действовать нужно сейчас.

Беспокойство о том, как воспримут подобный закон в аравийском мире, не должно перевесить на чаше весов соображения безопасности страны в среднесрочной перспективе, убежден Костылев.

Пост, опубликованный в Тelegram-канале Readovka, также посвящен теме запрета никаба.

«Противники такой меры, как, например муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, заявляют о том, что запрет нарушит нормы светского права и Конституции. В то время как сторонники подобного ограничения говорят о безопасности общества, профилактике экстремизма и просто-напросто об отсутствии традиции ношения никабов среди коренных народов России», — отмечает Readovka.

Издание напоминает о том, что во многих странах никаб запрещен как угроза национальной безопасности государства.

«В Таджикистане не хотят повторения кровавой гражданской войны или превращения страны в Афганистан образца 90-х — 00-х. И поэтому правительство соседнего мусульманского государства сделало свой выбор в пользу безопасности и запретило ношение экстремистской одежды. Тем же путем пошел Узбекистан и другие мусульманские страны», — сообщается в посте.

О том, что в российской традиции ислама не было предусмотрено одежды для мусульманок, полностью закрывающей лицо, говорит и глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

В своем Тelegram-канале общественник пишет, что никаб должен быть запрещен к ношению в нашей стране.

«В государствах, где ислам является государственной религией допускается ношение никаба, но все чаще федеральное правительство делает ограничение на ношение религиозных одеяний в общественных и муниципальных учреждениях по многим причинам», — констатирует автор поста.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести запрет на ношение никаба в России.