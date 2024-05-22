В «Роснефти» рассказали о проектах по сохранению редких видов животных

Сохранение окружающей среды для будущих поколений стало неотъемлемой частью корпоративной культуры и одним из основных принципов деятельности «Роснефти», сообщается на сайте компании.

В Международный день биологического разнообразия, который отмечается 22 мая и призван обратить внимание на проблемы исчезновения различных видов флоры и фауны, «Роснефть» рассказала о реализации проектов по изучению и сохранению редких и краснокнижных видов животных и растений.

Отмечается, что компания является участником Глобального договора ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям организации в области устойчивого развития, среди которых «Сохранение морских экосистем» и «Сохранение экосистем суши».

Так, в рамках комплексных научных исследований Арктики компания организовала и провела уже свыше пятидесяти экспедиций, в том числе целевых экологических. При этом в 2023 году «Роснефть» расширила программу по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктического региона. В компании уточнили, что в 2024 – 2027 годах исследования пройдут на севере Красноярского края.

Дочерние общества «Роснефти» также реализовывают грантовые проекты по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов местных экосистем. Например, в прошлом году при поддержке «Востсибнефтеагаза» провели оценку численности популяции волка на территории Эвенкии. В рамках другого проекта компании были выявлены места обитания и проведен учет численности марала.

В свою очередь, при поддержке «РН-Ванкор» проводилась оценка состояния водных биологических ресурсов Енисейского залива Карского моря. Второй проект компании был направлен на анализ численности и распространения птиц Западного Таймыра.

Грантовая программа Комсомольского НПЗ направлена на изучение и сохранению популяции краснокнижного белоплечего орлана. Мониторинг этого вида позволит детально изучить состояние популяции одной из самых крупных птиц мира, обитающей только на Дальнем Востоке.

Отмечается, что самарская группа предприятий «Роснефти» реализовывает грантовый проект по изучению мест гнездования орлана-белохвоста.