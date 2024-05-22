В Оренбуржье закупили 2 тыс. мусорных контейнеров вместо унесенных паводком

В Оренбургской области начали устанавливать новые мусорные контейнеры – вместо тех, которые унесло во время весеннего половодья. Уже закуплено более 2 тыс. накопителей, работа по устранению последствий паводка ведется ежедневно до поздней ночи, сообщает 360.ru со ссылкой на гендиректора Российского экооператора Дениса Буцаева.

За вывоз мусора в области отвечает регоператор в области ООО «Природа». Его учредители в рамках благотворительности выделили 216 млн рублей. В том числе на эти средства приобретены 206 бункеров-накопителей типа «лодочка» и 2 тыс. евроконтейнеров по 1,1 куба.

«Для устранения последствий паводка городские администрации используют весь парк муниципальной техники. Регоператор привлек как собственные мусоровозы, так и дополнительную спецтехнику подрядчиков», — отметил Буцаев.

Всего в Орске и Оренбурге во время весенних паводков унесло более 2,5 тыс. мусорных контейнеров. Ситуацию облегчил тот факт, что техника, необходимая для вывоза отходов, не пострадала.

Напомним, в Оренбургской области в апреле из-за прорыва дамбы в Орске затопило целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. На днях в МЧС сообщили, что в регионе более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления, восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно о продолжении ликвидации мусорных навалов в Подмосковье.