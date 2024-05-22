Эксперты объяснили, почему россияне не хотят отправлять детей в летние лагеря

Высокие цены на путевки в летние лагеря, а также увеличение количества более дешевых школьных лагерей дневного пребывания влияют на то, что россияне стали реже отправлять туда своих детей. Об этом kp.ru узнал у экспертов.

По их словам, родители также стараются выбирать для своих детей лагеря, расположенные в своем регионе, потому что это спокойнее и бюджетнее для них. На спрос на детские лагеря летом влияет и сокращение смен, а также рост количества нелегальных лагерей, в том числе тематических и обещающих отдых на море, уверены специалисты.

«На деле же работают с нарушениями. Детей, например, селят в мини-отели и частные гостиницы, кормят в уличных столовках. Вожатых набирают непонятно как, в то время как в «правильных» лагерях требуют как минимум медкнижку, справку о несудимости», — добавили эксперты.

Газета «Известия» до этого писала, что в нынешнем году в России снизился спрос на отдых детей в оздоровительных лагерях у моря. Гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев заявил, что спрос снизился на 20% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на детские лагеря летом.