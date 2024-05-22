Диетолог рассказала, кому противопоказано пить черный чай

Черный чай может быть опасен для некоторых людей и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Этот напиток нарушает процессы усвоения ряда питательных компонентов и обезвоживает организм, предупредила диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН.

«Черный чай будет противопоказан людям с высоким давлением, также он нарушает процессы усвоения ряда питательных компонентов, а именно минеральных веществ», — отметила диетолог.

Пить черный чай, по ее мнению, лучше отдельно от приемов пищи, чтобы полезные вещества усвоились.

Более мягко на организм действует зеленый чай, он также способен охладить в жарком климате, даже если его пьют в горячем виде, отметила Королева. Однако ориентироваться следует на индивидуальные особенности, так как некоторые компоненты в таких напитках могут плохо переноситься.

«Условия сбора чая и удобрения, способ хранения – это все влияет на качество чая. Нужно выбирать проверенных поставщиков, смотреть на регион, чтобы получить полезный напиток», — заключила диетолог.

Напомним, эксперты предупреждают, что черный чай влияет на центральную нервную систему и повышает давление за считанные секунды, из-за чего его рекомендуют пить гипотоникам. В нем содержится много кофеина, который бодрит клетки головного мозга, что способствует повышению уровня кислорода.

Россиянам ранее рассказали, какие напитки можно употреблять перед сном.