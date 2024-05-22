Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве появятся три новые радиальные линии метро

Три новые радиальные линии метро построят в Москве

close
100%
РИА «Новости»

В Москве в ближайшие годы появятся три новые радиальные линии метрополитена, сейчас они находятся на стадии проектирования или строительства. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

В частности, на стадии возведения находится участок Троицкой линии от станции »ЗИЛ» до станции «Коммунарка», его общая протяженность участка составляет 26,6 км. Новая Рублево-Архангельская линия будет проходить от делового центра «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское, продолжил Загрутдинов.

«Первые две станции будущей линии, «Деловой центр» и «Шелепиха», были открыты в 2018-м в составе БКЛ. Сейчас идет строительство участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Бульвар Генерала Карбышева», — уточнил он.

Кроме того, на стадии проектирования находится участок от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Липовая Роща». В столице также построят Бирюлевскую линию, на данный момент специалисты проектируют участок от «ЗИЛ» до станции «Бирюлево».

Опрос «Москвы 24» и столичного метро до этого показал, что жители Москвы хотят видеть в поездах метрополитена в будущем откидные сиденья, инфопутеводитель, а также возможность проведения кинопоказов. 66% опрошенных хотели бы видеть в метро Type-C-зарядки, 38% — места для пассажиров с крупногабаритным грузом, 35% — проекционные экраны, встроенные в окна.

Ранее сообщалось, что в казанском метро поезд дважды переехал школьника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами