Врач рассказала, какое количество клубники можно съедать без вреда для фигуры

В день без вреда для фигуры можно съедать не более пяти-шести крупных (семи-восьми мелких) ягод клубники, это примерно 150-200 г. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Несмотря на неоспоримую пользу клубники, в ней все же довольно высокое содержание простых углеводов, глюкозы и фруктозы. Важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — сказала эксперт.

Она рекомендует есть ягоды утром или днем в качестве десерта после основного приема пищи. По ее словам, вечером от ягод и сезонных фруктов лучше отказаться, потому что их употребление повысит уровень инсулина. Если хочется съесть клубнику во время перекуса между основными приемами пищи, важно добавлять к ней белок — йогурт, творог или кусочек сыра, посоветовала Павлова.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что употребление клубники может спровоцировать аллергическую реакцию, покраснение, зуд кожи, крапивницу и отек Квинке.

Ранее стало известно, кому опасно есть клубнику.