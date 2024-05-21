СК возбудил дело после стрельбы в Бирюлево Западном

Уголовное дело после стрельбы на юге Москвы возбудил Следственный комитет. Об этом сообщает Telegram-канал столичного главка Следкома.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

До этого в столичном ГУМВД заявили, что в перестрелке на юге Москвы, на улице Медынской в районе Бирюлево Западное, участвовали 15 человек.

Вечером 21 мая Агентство городских новостей «Москва» сообщило о массовой драке в районе Бирюлево Западное. В публикации уточнялось, что во время потасовки несколько неизвестных людей выстрелили в двоих оппонентов и скрылись с места происшествия. Как отметили журналисты, мужчины уехали на трех автомобилях.

Ранее на парковке у петербургского торгового центра (ТЦ) «Сити Молл» произошла стрельба.