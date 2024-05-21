Большинство россиян планируют провести летний отпуск на природе

Большинство россиян (69%) собираются провести свой летний отпуск на природе, чтобы отвлечься от городской суеты. При этом треть считает, что оптимальное время для такого отдыха — 3–5 дней, поскольку люди не хотят надолго отказываться от привычных удобств, осознают риски столкновения с дикими животными и испытывают волнения по поводу удаленности от городских служб. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и компании СберСтрахование, опросившие 45 тыс. интернет-пользователей на предмет их планов на отпуск.

Согласно исследованию, 82% россиян предпочитают активный отдых на свежем воздухе. Идеальным для себя форматом четверть респондентов назвали времяпровождение на оборудованной базе отдыха или в глэмпинге. Пятая часть опрошенных предпочитает классические варианты туризма с проживанием в палатках. Чуть менее популярны пешие походы — однодневный хайкинг, продолжительный трекинг, а также спортивный горный туризм. Следом идут поездки на велосипеде, сплавы по реке и конные прогулки.

Преимуществом отдыха на природе россияне назвали возможность увидеть красивые места, свежий воздух и удаленность от городской суеты (по 22%). Пользу для здоровья — 15% опрошенных, уединенную атмосферу — 13%, возможность получить новые навыки и провести диджитал-детокс отметили по 3% респондентов.

Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов считает отдых на природе отличной возможностью сменить обстановку. Но чтобы непредвиденные ситуации не испортили впечатления от отпуска, посоветовал подготовиться к такому отпуску заранее.

«55% опрошенных рассказали, что боятся клещей, при этом 43% россиян хотя бы раз сталкивались с их укусами. Еще 14% переживают, что могут получить травму в поездке. Чтобы меньше волноваться о возможных неудобствах, лучше оформить страховой полис», — отметил он.

Абрамов уточнил, что в случае неприятностей страховая компания организует медицинскую помощь или выплатит компенсацию.