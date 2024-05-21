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Воробьев проверил ход строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде

Строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде завершат до конца 2025 года

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Пресс-служба губернатора Московской области

Модернизация ЖКХ имеет высокое значение для уровня жизни. Об этом в ходе проверки работ по реконструкции и строительству объектов ЖКХ в Сергиевом Посаде сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что очистные сооружения играют очень важную роль для человека, для жизни города и его развития.

«В Сергиевом Посаде по президентской программе идет строительство современного комплекса очистных сооружений», — добавил губернатор.

Как уточнил Воробьев, его мощность составит 40 тыс. куб. метров в сутки. По его словам, работы планируют завершить в четвертом квартале 2025 года.

Отмечается, что после открытия нового очистного комплекса существующие сооружения будут законсервированы. Так, в новый комплекс внедрят современную технологию очистки и обеззараживания сточных вод. Кроме того, там будет установлено полностью автоматизированное управление.

Как рассказала главный технолог очистных сооружений МУП «Водоканал» Валентина Разумова, новый проект предусматривает глубокое удаление соединений фосфора, а также обеззараживание сточных вод ультрафиолетом и обработку осадков.

Кроме того, в округе идет реконструкция городского канализационного коллектора, которую планируют завершить в этом году. Также в скором времени планируется начать строительство очистных сооружений в Сватково и новой системы водоотведения в Сергиевом Посаде.

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