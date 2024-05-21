В Госдуме предложили сделать выставку трофейной техники в Москве постоянной

Выставку трофейной военной техники, захваченной российскими войсками за время проведения военной операции на Украине, которую организовали перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве, нужно сделать постоянной. Соответствующее предложение депутат Госдумы Сергей Колунов направил министру обороны России Андрею Белоусову, передает RT.

По его мнению, технику можно передать на баланс Музея Победы для организации постоянной экспозиции на его территории, потому что выставка вызвала «большой общественный интерес». Депутат уточнил, что ее посетили уже сотни тысяч человек.

«Учитывая патриотическую направленность данной идеи, прошу Вас рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» (Музей Победы; далее — Музей) для организации постоянной экспозиции на его территории», — говорится в тексте обращения Колунова.

1 мая в Москве открылась выставка трофейной техники, там можно посмотреть на украинские и западные танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и иные виды вооружений. Как рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Андрей Любчиков, всего на выставке представлены 32 образца трофейной техники. При этом значительная их часть — это вооружения стран — членов НАТО.

Ранее сообщалось, что трофейный танк Abrams привезли на Поклонную гору.