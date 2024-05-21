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В Подмосковье пройдет региональный турнир по футболу

Около 1 тыс. человек примут участие в финале турнира Подмосковья «Кожаный мяч»

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Shutterstock/TMA Harding

В Подольске с 21 по 23 мая пройдет финальный этап регионального турнира по футболу «Кожаный мяч», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире на стадионе «Труд» примут участие команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях (2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014).

По словам президента советского футболиста и тренера, первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна, всего в турнире примут участие более 1 тыс. футболистов.

Соревнования «Кожаный мяч» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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