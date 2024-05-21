Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода

Небольшое потепление ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в среду, 22 мая. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, температура воздуха в этот день может достигнуть +20°C. При этом он уточнил, что 21 мая из-за прихода холодного воздуха температура находится на отметке ниже +20°C.

«Даже и не заметно, что в атмосфере над нами произошли изменения. Но холодная воздушная масса зашла на территорию Ленинградской области и солнцу сегодня (21 мая. — Прим. ред.) будет труднее прогревать поверхность», — отметил Колесов.

Синоптик также добавил, что в регионе уже активно начали цвести плодовые деревья, поэтому заморозки могут представлять для них угрозу. По его словам, предстоящие несколько ночей все еще будут холодными.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в первой половине недели в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов сохранится холодная погода днем и заморозки ночью.

Ранее москвичам пообещали до конца мая летнюю погоду с дождями и грозами.