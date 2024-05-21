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Россиянам рассказали, какие напитки можно употреблять перед сном

Врач Белоусов: перед сном можно пить некрепкий зеленый чай

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Shutterstock

Для употребления перед сном подойдут некрепкий зеленый чай, чаи без кофеина, травяные чаи, а также теплое молоко. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Употребление чая перед сном не рекомендуется из-за содержания кофеина, который может затруднить засыпание», — сказал Белоусов.

Он добавил, что чай способствует ускорению метаболизма благодаря содержанию катехинов, но не является универсальным средством для похудения. Врач также посоветовал выбирать натуральный чай без добавления искусственных ароматизаторов и консервантов.

Диетолог Роберта Андинг из Медицинского колледжа Бейлора (США) до этого отмечала, что сытная еда и напитки с содержанием кофеина, употребляемые перед сном, могут оказать негативное влияние на качество ночного отдыха. При этом от легкого ужина отказываться не обязательно.

Врач уточнила, что употребление пищи незадолго до отхода ко сну не всегда может негативно повлиять на вес и здоровье человека. Тем не менее, некоторые продукты и напитки способны ухудшить качество ночного отдыха, что, в свою очередь, может привести к усталости и разбитости после пробуждения. К ним относится кофе, чай и безалкогольные напитки, употребляемые для достижения улучшенной работоспособности на тренировках.

Ранее россиянам предрекли рост цен на чай.

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