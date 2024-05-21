Инструктор по выживанию рассказал, что нужно сделать перед походом в лес

Перед походом в лес за грибами или ягодами важно предупредить родных или друзей о вашем намерении на случай экстренной ситуации. Об этом Pravda.Ru рассказал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин.

С собой в поход он советует взять мобильный телефон, зарядное устройство, компас, зажигалку, бутылку воды и несколько плиток шоколада. По его словам, в случае, если вы оказались в лесных дебрях и потеряли знакомый ориентир, важно искать другие.

«Ориентируемся на солнце. Двигаться в одну и ту же сторону хотя бы в течение часа в надежде выйти на тропинку, на лесную дорогу, если вообще не понимаем, где мы находимся. Если мы хотя бы 5–6 км в одну и ту же сторону будем идти в течение часа — на солнце или чтобы солнце светило в спину, идти максимально продолжительное время, то можно выйти на просеку или на лесную дорогу и принять решение, в какую сторону по ней идти. Идти туда, где больше следов от автомобилей и людей», — посоветовал инструктор.

При этом Алешкин призывает не суетиться и не бегать, если вы заблудились, потому что так можно растратить силы. Прежде всего стоит попытаться по телефону связаться со службой спасения, ночью специалист советует оставаться в лесу и не пытаться найти дорогу домой, лучше делать это при свете дня. Помимо этого, не рекомендуется есть незнакомые ягоды или грибы.

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