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Синоптики: Москву накроет холодный циклон с дождем

Метеоролог Ильин предупредил москвичей о холодном циклоне и дожде

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сегодня Москву накроет холодный циклон – он не вызовет значительного понижения температуры воздуха, однако принесет с собой дождь. Об этом метеоролог Александр Ильин рассказал в беседе с 360.ru.

«Осадки будут, через Москву пройдет холодный фронт, местами выпадет дождь», – рассказал синоптик.

Дождь пройдет в период с 13:00 до 17:00, сильных ливней не будет. При осадках северо-западный ветер усилится до 10-15 м/с.

При этом будет достаточно тепло – до 27 градусов выше нуля, однако в среду и четверг похолодает. К выходным в столицу вернется тепло, ожидается от 25 до 27 градусов выше нуля, заключил Ильин.

Напомним, до этого москвичей предупредили о грозовых ливнях до конца недели. Ожидаемое похолодание, по прогнозу, отразится только на ночной температуре.

Ранее москвичам пообещали «двойное» лето на следующих выходных.

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