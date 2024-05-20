В Госдуме оценили, приведут ли майские заморозки к банкротству сельхозпредприятий

Майские заморозки не приведут к банкротству сельхозпредприятий и не станут трагедией для урожая, ряд пострадавших предприятий получит поддержку федерального и регионального центров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам, депутат фракции КПРФ Владимир Кашин, передает Дума ТВ.

Однако он уточнил, что непогода спровоцировала большие повреждения по плодовым культурам, особенно в Липецкой и Тамбовской областях, Ростове, Ставрополье и Московской области. Кроме того, были повреждены порядка 800 тыс. гектар озимых и яровых.

«Это около 1% подвержено, но дело в том, что сейчас середина мая, и во многих регионах нет вопросов осуществить пересев. Подстраховаться, я считаю, необходимо, исходя из того, что урожай будет снижен, естественно», — сказал депутат.

По его словам, сельхозпредприятия оснащены семенами, поэтому смогут сделать пересев многих культур, однако, потери по плодовым восстановить не получится.

«Сейчас работают комиссии, введена в ряде регионов чрезвычайная ситуация, страховщики компенсируют потери, у нас приняты соответствующие законы, поэтому о каких-то там банкротствах и прочих из-за этого, это надуманные абсолютно вопросы. Такого быть просто не может, и нет таких причин для подобных разговоров», — добавил Кашин.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что российские сельхозпроизводители столкнулись с угрозой банкротства после неожиданных майских заморозков. Сильнее других риску подвержены небольшие хозяйства, которые и без того находились в сложном финансовом положении.

Ранее власти Саратовской области ввели режим ЧС из-за уничтожения посевов заморозками.