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Карьерный консультант: IT-специалисты в России стали обычными работягами

Карьерный консультант Валинуров: айтишники перешли из элиты в рабочий класс

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Shutterstock/G-Stock Studio

Представители IT-сферы не попали в рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в России, так как они меняют свое положение и переходят из «элиты» в обычный рабочий класс, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Они по-прежнему неплохо зарабатывают, но получают далеко не самые высокие зарплаты, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

На сегодня нет тенденций к снижению уровня зарплат в сфере IT, однако и роста в ближайшее время не предвидится, отметил Валинуров.

«Это само по себе тревожный звонок. Айтишники становятся обычными работягами, а не небожителями, как все их воспринимали раньше», — подчеркнул он.

Подобные ситуации происходят на рынке труда регулярно – очень востребованные специальности постепенно закрываются, из-за чего теряют свою «эксклюзивность», пояснил Валинуров. Желающим продолжать зарабатывать хорошие деньги в этом случае нужно занимать более высокие должности, так как на остальных позициях уровень оплаты труда будет снижаться, заключил он.

Напомним, исследователи выяснили, что в Москве в топ-3 самых высокооплачиваемых «офисных» специальностей входят агент по недвижимости (до 350 тыс. рублей в месяц), замерщик окон ПВХ (до 350 тыс. рублей в месяц) и дизайнер-консультант (до 300 тыс. рублей в месяц).

Ранее стало известно, в каких сферах на удаленке платят самые высокие зарплаты.

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