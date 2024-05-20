Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Бобунец высказался об уехавших из России артистах

Сейчас России необходимо вкладывать максимум ресурсов в развитие культурной и духовной жизни граждан, потому что это опора для страны, заявил в видеоинтервью «Откровенно с Татаркой» рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

В беседе с автором проекта Лилией Абрамовой музыкант отметил, что культура в России сейчас выстраивается заново, создаются новые ценности, поэтому должна появиться новая школа деятелей искусства.

«Люди, которые идут в бой, тоже вдохновляются песнями. Им нужно понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Чтобы в трудный момент они, не думая, делали правильный выбор», — рассуждает музыкант.

Рассказывая о том, как родился его проект «Мы вернемся», в клипе которого использована реальная хроника специальной военной операции на Украине, герой выпуска поделился, что один из сотрудников его бара в Сочи под названием «Вечно молодой» отправился в зону СВО, откуда регулярно стал связываться с певцом. Тогда музыкант решил поддержать бойцов.

«Если бы каждый хотя бы чуть-чуть чем-то помог, мы бы ближе и менее болезненно прошли этот путь. Вернутся парни, надо будет нормально их встретить», — добавил Бобунец.

Он считает, что бойцам важно знать, что их ждут дома.

Говоря о покинувших страну музыкантах, Сергей Бобунец заявил, что многие из них давно жили за границей, в Россию приезжали только за деньгами.

«Этих людей поставили перед фактом, что им нужно выразить свое отношение, потому что они как с цепи сорвались, начали нас поливать», — сказал Бобунец.

В частности, выражая свое отношение к музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом), Бобунец назвал его человеком, который всю жизнь купался в славе и народной любви.

«Страна остается жить, а он будет старым брюзжащим стариком в Израиле», — отозвался о Макаревиче герой выпуска.

Алла Пугачева, по мнению Бобунца, «попала в дурную компанию», но ее можно простить за негативные высказывания о России.

При этом музыкант подчеркнул, что народное прощение звезда шоу-бизнеса должна заслужить.