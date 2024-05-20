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Эксперты объяснили, почему в некоторых странах массово сжигают пчел

Пчеловод Тастан: бороться с эпидемией пчел можно только сожжением ульев

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Depositphotos

В некоторых странах участились случаи сожжения пчелиных ульев из-за эпидемии среди насекомых. К примеру, в Новой Зеландии сожгли более 90 тыс. пчелиных «семей». Как рассказал Общественной Службе Новостей предправления национальной Ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства Сергей Тастан, речь идет о заражении бактерией гнилец, и справиться с ней действительно можно только массовым сжиганием ульев вместе с пчелами.

Бактерия гнилец чаще всего начинает распространяться с юга, отметил эксперт. Эта бактерия создает вирусное заболевание, из-за чего пчелы гибнут, гниет расплод, провоцируя соответствующий запах. Сожжение ульев – это карантинные меры при такой эпидемии, пояснил специалист.

Что касается России, то здесь такой болезни не наблюдается. Чтобы ситуация оставалась благополучной, важно не привозить в страну продукты пчеловодства из других стран, считает Тастан.

«Лечить, конечно, можно при помощи антибиотиков, но это намного сложнее, и до конца пролечить их не получится, — объяснил он причины сжигания ульев. — Заражается и мед, и пчелы, и воск весь будет зараженный. Все продукты пчеловодства придется утилизировать».

При этом он не согласился с прогнозами экспертов, которые предупреждают, что, если не предпринять мер, пчелы попадут под угрозу исчезновения. По его мнению, массовую ликвидацию всех зараженных насекомых провести проще всего, так как в этом случае болезни «будет неоткуда взяться». Затем следует приобрести новые ульи и пчел, считает Тастан.

Пчеловод ранее рассказал, можно ли отличить поддельный мед в домашних условиях.

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