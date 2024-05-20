Карьерный эксперт объяснила, как найти гармонию во всех сферах жизни

Людям, которые хотят достичь гармонии во всех сферах жизни, в том числе, карьере, дружбе, хобби, стоит использовать колесо баланса — визуальную методику самоанализа, созданную американским коучем Полом Мейером. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Это графическое изображение секторов, представляющих различные аспекты жизни. Колесо баланса помогает определить и оценить, насколько они сбалансированы. Осознать, в каких сферах жизни необходимы изменения или улучшения, чтобы достичь гармонии», — уточнила эксперт.

Для этой методики она советует нарисовать на листе бумаги круг и разделить его на секторы: карьера, саморазвитие, хобби, семья, друзья, деньги, здоровье и отдых. После этого каждый сектор нужно оценить по шкале от 1 до 10, чтобы увидеть, какие из них требуют большего внимания. Чтобы улучшить качество жизни, важно проработать каждую из сфер, уточнила Чукина. Прежде всего она советует выделить сектор, который максимально радует и удовлетворяет, а после — выписать три действия или ресурса, которые позволили «прокачать» его до такого уровня.

«Далее выбираем сектор, который пока удовлетворяет меньше, чем остальные. И прописываем три действия, три первых маленьких шага, которые можно сделать в ближайшие 72 часа, чтобы повысить его качество», — посоветовала специалист.

Руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ, кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова до этого рассказала «Газете.Ru», что развитый эмоциональный интеллект улучшает качество жизни. По ее словам, речь идет о форме социального интеллекта, включающего способность отслеживать свои и чужие эмоции, различать их и использовать эту информацию для управления своими мыслями и действиями.

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